C’è anche Daniele Scardina tra i positivi al Covid. Il supermedio, numero 14 delle classifiche mondiali per la Ibf e la Wbo, era tornato da una vacanza in Sardegna. Personaggio molto mediatico, Scardina è salito alla ribalta delle cronache per la love story con la conduttrice Diletta Leotta ed avrebbe dovuto partecipare al programma ”Ballando con le stelle”, al via il prossimo 12 settembre. La notizia della positività è stata resa nota proprio da Milly Carlucci, la nota presentatrice del reality, che ha anche precisato che ”King Toretto’ si trovava in vacanza nella stessa località nella quale aveva soggiornato Samuel Peron, maestro di ballo nel programma ed anch’egli contagiato.