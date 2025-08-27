Bottone riapre il dibattito politico a Orsomarso

Il sindaco di Orsomarso, Alberto Bottone, è pronto a annunciare la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali e intende rispondere alle “notizie poco veritiere” diffuse dalla minoranza durante gli anni di attività politica. Per questo motivo, Bottone ha deciso di organizzare un comizio pubblico.

L’appuntamento è fissato per domenica 31 agosto, alle ore 19, in piazza Municipio. Il sindaco avvia così con largo anticipo la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, previsto per la primavera del 2026. Bottone ha già preparato la sua squadra, che includerà nuovi membri.