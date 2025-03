Bottino da 4 milioni, è ancora caccia ai rapinatori

È in corso una caccia ai banditi che hanno assaltato due portavalori sull’Aurelia, nel comune di San Vincenzo (Livorno), rubando 4 milioni di euro. Da ieri, 28 marzo, sono stati allestiti numerosi posti di blocco nella Toscana del sud e i carabinieri, supportati da elicotteri, stanno perlustrando le aree dove il gruppo criminale potrebbe essersi diretto dopo l’assalto. Il commando era composto da almeno nove persone esperte in rapine di questo tipo e ha colpito una transazione destinata al pagamento delle pensioni negli uffici postali della provincia di Grosseto. I banditi, vestiti di scuro e con il passamontagna, sono stati filmati mentre comunicavano in italiano.

La Procura di Livorno ha aperto un’inchiesta per rapina aggravata, coordinata dai carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Piombino. L’operazione criminale è stata ben pianificata e si è svolta nei pressi della galleria San Carlo. I criminali hanno intercettato i furgoni portavalori del Gruppo Battistolli subito dopo la partenza dalla sede di San Pietro in Palazzi; uno dei furgoni trasportava i 4 milioni di euro, mentre l’altro era vuoto. Dopo aver forzato i veicoli con esplosivi, hanno trasferito il denaro su tre SUV, due Volvo e un Volkswagen, uno dei quali è stato ritrovato abbandonato nell’entroterra pisano. Per assicurarsi una fuga rapida, i rapinatori hanno dato fuoco ai furgoni.

Durante l’assalto, sono stati esplosi circa venti colpi di fucile per intimidire le guardie giurate, che sono uscite indenni ma scioccate. Il sindaco di San Vincenzo, Paolo Riccucci, ha descritto la scena come “immagini da film”, esprimendo gratitudine alle forze dell’ordine e ai cittadini.