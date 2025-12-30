6.4 C
Animali

Botti e animali in Italia

Da stranotizie
Botti e animali in Italia

Anche quest’anno, l’eco dei brindisi e degli auguri si scontrerà con l’onda d’urto del terrore per gli animali domestici e selvatici. Mentre tutti si preparano a salutare il nuovo anno, Leal riprende la campagna social “No ai botti” per incoraggiare una celebrazione etica e responsabile.

Non è più accettabile giustificare l’esplosione incontrollata di petardi e fuochi d’artificio come un innocuo folklore. Ogni anno, i dati post-Capodanno parlano di un bollettino di guerra per gli animali, fatto di infarti fatali, fughe disperate e traumi gravissimi. tempo di scegliere la civiltà al rumore assordante. Per questo, l’appello alle Istituzioni è chiaro: servono con urgenza ordinanze anti-botti totali e non derogabili, supportate da controlli e sanzioni severe per i trasgressori.

Gli animali, con un udito infinitamente più sviluppato di quello umano, vivono l’impatto dei botti come un trauma estremo. La conseguenza diretta di questo stress acustico e visivo è drammatica: la paura improvvisa innesca una tachicardia estrema che, specialmente in soggetti anziani, cardiopatici o fobici, può condurre a un arresto cardiocircolatorio e alla morte.

Il panico spinge centinaia di cani e gatti a fuggire precipitosamente. Si stima che solo lo scorso anno, centinaia di animali domestici si sono allontanati dalle loro case, finendo spesso vittime di investimenti stradali o perdendosi per sempre. Il disperato tentativo di nascondersi può causare ferite in casa o in giardino, innescando fobie e disturbi comportamentali a lungo termine.

L’impatto distruttivo non risparmia la fauna selvatica. I centri urbani si trasformano in trappole mortali: i forti rumori disorientano gli uccelli, spingendoli a volare nel panico a bassa quota, dove si schiantano fatalmente contro palazzi, cavi elettrici e veicoli. Anche i selvatici urbani vengono bruscamente svegliati dal letargo, esponendosi al rischio di ipotermia o predazione.

Leal ribadisce che la prevenzione più efficace è la scelta responsabile che eviterebbe anche tanti gravi incidenti umani. fondamentale che comuni e cittadini preferiscano spettacoli pirotecnici silenziosi o alternative luminose a basso impatto acustico, dimostrando un rispetto etico che non penalizzi il clima di festa. Per aiutare gli animali domestici, è possibile seguire alcune regole, come tenere l’animale all’interno dell’abitazione, chiudere finestre e persiane, lasciare la cuccia in un luogo confortevole e isolato, essere una presenza calma e rassicurante, usare musica rilassante o la televisione a volume moderato per coprire il rumore esterno, usare guinzagli anti-sfilamento o a doppia clip quando si porta l’animale fuori, e assicurarsi che l’animale abbia la medaglietta ben leggibile con i contatti aggiornati.

