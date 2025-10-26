Botti di Halloween: cresce la protesta nel Cremasco

Ogni anno la situazione peggiora a Crema, specialmente durante il periodo che precede Halloween. A pochi giorni dal festeggiamento, già si avvertono i rumori degli scoppi e dei fuochi d’artificio, creando scompiglio e disturbando il sonno dei cittadini. I petardi, la cui intensità è diventata preoccupante, contribuiscono anche all’aumento delle polveri sottili nell’aria.

Nonostante Halloween sia oggi sinonimo di travestimenti, la crescente diffusione di esplosioni sta scatenando proteste in città e nei paesi vicini. I sindaci, come Fabio Bergamaschi, hanno lanciato appelli ai cittadini per ridurre l’uso di petardi. Anche Enzo Galbiati, sindaco di Spino, ha sollecitato i cittadini a rispettare queste richieste.

Questo fenomeno, però, non colpisce solo le persone. Gli animali domestici soffrono enormemente e i loro spaventi possono causare fughe e incidenti. Le lamentele aumentano, sia nei centri abitati che sui social, in località come Rivolta d’Adda e Offanengo. I botti legali, venduti in tabaccherie, non possono essere vietati a causa di sentenze del tribunale amministrativo che hanno annullato i divieti permanenti adottati in passato.

A Crema, la questione è già stata affrontata in passato. Nel decennio scorso, l’amministrazione aveva introdotto un regolamento sul benessere animale per vietare i petardi, ma una causa di una azienda produttrice ha portato a modifiche al regolamento, eliminando il divieto. Nonostante una crescente opposizione all’uso dei fuochi d’artificio, molti li considerano una tradizione importante in alcune occasioni, ma non in occasione di Halloween. I controlli sui botti illegali sono intensificati, data la loro pericolosità e le possibili sanzioni.