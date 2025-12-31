Botti di Capodanno: stop per animali e ambiente in Italia

A Ancona, le associazioni animaliste, tra cui Enpa, Lav, Lipu, Oipa e Wwf, chiedono di rinunciare ai botti di Capodanno, considerandolo un vantaggio per l’ambiente, le persone e gli animali. Questi ultimi, infatti, subiscono forti stress a causa dei botti, come anche gli animali selvatici.

Le associazioni sottolineano la responsabilità del comune nell’applicare l’ordinanza di divieto di botti, che richiede presidi non solo a Piazza Roma, ma anche in altri luoghi chiave della città. Tuttavia, ricevono segnalazioni di cittadini che non possono uscire con i propri cani a causa dei botti sparati nei parchi e nelle aree di sgambamento, anche a causa dell’assenza di controlli sulle vendite di botti.

Le associazioni sono preoccupate per la presenza di uccelli selvatici nel parco del Passetto, che potrebbero essere disturbati dai botti, e per la Foca monaca, una specie rara e protetta, che potrebbe essere stressata dai botti a Portonovo. Chiedono quindi misure speciali per la sua tutela e controlli stringenti per evitare stress e disturbo.

Le associazioni ricordano che il divieto di botti può essere rispettato solo con controlli effettuati da polizia, esercito o personale pubblico. Chiedono inoltre ai cittadini di accendere candele nelle proprie finestre e balconi e di accogliere il nuovo anno con rispetto per le persone, la natura e gli animali.