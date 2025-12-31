7.3 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Animali

Botti di Capodanno: stop per animali e ambiente in Italia

Da stranotizie
Botti di Capodanno: stop per animali e ambiente in Italia

A Ancona, le associazioni animaliste, tra cui Enpa, Lav, Lipu, Oipa e Wwf, chiedono di rinunciare ai botti di Capodanno, considerandolo un vantaggio per l’ambiente, le persone e gli animali. Questi ultimi, infatti, subiscono forti stress a causa dei botti, come anche gli animali selvatici.

Le associazioni sottolineano la responsabilità del comune nell’applicare l’ordinanza di divieto di botti, che richiede presidi non solo a Piazza Roma, ma anche in altri luoghi chiave della città. Tuttavia, ricevono segnalazioni di cittadini che non possono uscire con i propri cani a causa dei botti sparati nei parchi e nelle aree di sgambamento, anche a causa dell’assenza di controlli sulle vendite di botti.

Le associazioni sono preoccupate per la presenza di uccelli selvatici nel parco del Passetto, che potrebbero essere disturbati dai botti, e per la Foca monaca, una specie rara e protetta, che potrebbe essere stressata dai botti a Portonovo. Chiedono quindi misure speciali per la sua tutela e controlli stringenti per evitare stress e disturbo.

Le associazioni ricordano che il divieto di botti può essere rispettato solo con controlli effettuati da polizia, esercito o personale pubblico. Chiedono inoltre ai cittadini di accendere candele nelle proprie finestre e balconi e di accogliere il nuovo anno con rispetto per le persone, la natura e gli animali.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Legge di Bilancio Turismo Italia
Articolo successivo
Concerto di Capodanno a San Leo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.