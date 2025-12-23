11.3 C
Botti di Capodanno: rischio per animali in Italia

L’arrivo del nuovo anno porta con sé il consueto rischio per migliaia di animali, domestici e selvatici, che si trovano a dover affrontare l’impatto traumatico dei festeggiamenti rumorosi. LEAL ha lanciato la campagna social “NO AI BOTTI” per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa emergenza etica e di sicurezza.

Per gli animali, dotati di un apparato uditivo molto più sensibile di quello umano, le esplosioni di petardi e fuochi d’artificio non sono folklore, ma una fonte di stress estremo. Le conseguenze dello stress acustico sono molteplici, come l’arresto cardiocircolatorio, che può risultare fatale, specialmente per soggetti anziani o malati, lo smarrimento e gli incidenti, che spingono centinaia di cani e gatti a fuggire, rischiando di essere investiti o di non ritrovare mai più la via di casa, e i traumi fisici e psichici, che portano spesso a lesioni e allo sviluppo di fobie durature.

Il pericolo non riguarda solo gli animali domestici, ma anche la fauna selvatica e gli animali negli allevamenti. Negli ambienti urbani, gli uccelli perdono l’orientamento a causa del rumore e delle luci, finendo per schiantarsi contro edifici o cavi elettrici. Altre specie, come ricci e scoiattoli, rischiano la vita venendo svegliati bruscamente dal letargo. Negli allevamenti, il terrore collettivo può causare ferite autoinflitte e interruzioni di gravidanza nelle femmine.

Esistono alternative sicure, come gli spettacoli luminosi a basso impatto acustico o i fuochi d’artificio silenziosi, che permettono di festeggiare senza mettere a repentaglio la vita degli esseri viventi. Per proteggere gli animali durante la notte di Capodanno, è utile seguire alcune precauzioni fondamentali, come mantenere gli animali sempre all’interno delle mura domestiche, oscurare le finestre con tapparelle o persiane, predisporre la cuccia in una zona della casa isolata e confortevole, mantenere un atteggiamento calmo, utilizzare la televisione o musica rilassante per coprire i botti esterni, utilizzare guinzagli anti-sfilamento o a doppia clip durante le passeggiate, e verificare che l’animale abbia sempre una medaglietta con contatti aggiornati, oltre al microchip.

