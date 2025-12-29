Botti di Capodanno pericolosi per cani e gatti

I botti e i fuochi d’artificio di Capodanno possono essere fatali per molti cani e gatti. Ogni anno, migliaia di animali muoiono d’infarto, vengono smarriti o hanno reazioni incontrollate a causa dei forti rumori degli spettacoli pirotecnici. Il fragore dei petardi, i lampi di luce e gli odori pungenti possono innescare panico e disorientamento, spingendo cani e gatti a fuggire, con il rischio di provocare incidenti o ferirsi.

I cani e i gatti hanno un udito molto sviluppato e percepiscono i rumori a un’intensità maggiore rispetto agli esseri umani. Pertanto, è importante prendere misure per proteggerli durante i festeggiamenti di Capodanno. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) raccomanda di tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui vengono esplosi petardi, di tenerli al guinzaglio durante le passeggiate e di evitare di lasciarli in giardino o in balcone.

Inoltre, si consiglia di tenere alto il volume di radio o televisione per minimizzare il frastuono, chiudendo le finestre e le persiane, e di lasciare che gli animali si rifugino dove preferiscono. anche importante non somministrare tranquillanti senza il consiglio di un veterinario. I gatti, in particolare, possono essere terrorizzati dai fuochi d’artificio, ma si comportano in maniera diversa rispetto ai cani, considerando la casa come un rifugio. fondamentale quindi garantire loro sicurezza e protezione durante i festeggiamenti.