Botti di Capodanno: pericolo per animali domestici

I botti di capodanno sono un vero e proprio terrore per gli animali domestici e selvatici. La notte di San Silvestro rappresenta l’incubo di ogni animale domestico che vive molto male il forte rumore dei fuochi d’artificio. I cani rispondono spesso in modo esagerato al rumore, cercando di fuggire o con comportamenti ansiosi, come urinare in giro, vocalizzare, ansimare, tremare e tentare di nascondersi. In casi estremi, mostrano una sintomatologia simile a un vero e proprio “attacco di panico” e alcuni di questi soffrono così tanto da arrivare a compiere azioni istintive e incontrollate.

Gli animali hanno un udito molto più sensibile rispetto agli esseri umani. I rumori forti e improvvisi dei botti possono causare paura intensa, panico e persino attacchi di cuore. I gatti si nascondono in luoghi stretti o pericolosi, mentre i cani possono cercare di fuggire, rischiando incidenti stradali. Le esplosioni ravvicinate possono provocare lesioni gravi agli animali, come ustioni o traumi da scoppio. A causa dei botti, gli animali spaventati possono scappare di casa, smarrirsi o finire in situazioni pericolose.

Per proteggere cani e gatti, si consiglia di creare uno spazio tranquillo e isolato dal rumore, come una stanza con porte e finestre chiuse, e di usare musica rilassante o rumori bianchi per coprire il rumore dei botti. È importante rimanere con l’animale e mostrare calma, senza rinforzare il comportamento ansioso. Non si deve mai portare gli animali all’aperto durante i festeggiamenti. L’associazione LEAL propone un vademecum in sette punti per ridurre i rischi: tenere sempre l’animale all’interno dell’abitazione, chiudere finestre, persiane e tapparelle, creare uno spazio confortevole e isolato, essere una presenza calma e rassicurante, usare musica rilassante o televisione per mascherare i rumori esterni, portare fuori l’animale solo con guinzagli anti-sfilamento o a doppia clip, e assicurarsi che il microchip sia attivo e la medaglietta leggibile con contatti aggiornati.