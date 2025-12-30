10.5 C
Animali

Botti di Capodanno in Italia

Mentre le città si preparano a salutare l’arrivo del nuovo anno tra brindisi e festeggiamenti, per migliaia di animali domestici e selvatici la notte di Capodanno rischia di trasformarsi in un incubo. Petardi e fuochi d’artificio continuano a rappresentare una minaccia concreta e spesso mortale, tanto da essere definiti dagli animalisti una vera e propria strage silenziosa a colpi di decibel.

LEAL – Lega Antivivisezionista torna a rilanciare la campagna social “NO AI BOTTI”, invitando cittadini e istituzioni a una celebrazione etica, responsabile e rispettosa di tutte le forme di vita. “Non è più accettabile giustificare l’esplosione incontrollata di petardi e fuochi d’artificio come un innocuo folklore”, denuncia Roberto Brognano, responsabile Maltrattamento e Randagismo di LEAL. L’associazione chiede con forza ordinanze anti-botti totali, senza deroghe, supportate da controlli efficaci e sanzioni severe, per arginare un fenomeno che continua a causare vittime invisibili.

Gli animali hanno un udito molto più sviluppato di quello umano e vivono l’impatto acustico e visivo dei botti come un trauma estremo. Le conseguenze possono essere drammatiche: tachicardia improvvisa e arresto cardiaco, soprattutto in animali anziani, cardiopatici o fobici; fughe incontrollate; ferite e fratture causate dal tentativo disperato di nascondersi; disturbi comportamentali permanenti, con fobie e stati d’ansia cronici.

L’impatto dei botti non risparmia la fauna selvatica. Nei centri urbani, il panico causato dalle esplosioni spinge migliaia di uccelli a volare disorientati a bassa quota, schiantandosi contro edifici, cavi elettrici e veicoli. Molti muoiono sul colpo per traumi ed emorragie interne. Anche ricci, tassi, scoiattoli e altri selvatici urbani vengono bruscamente risvegliati dal letargo, con gravi rischi di ipotermia o predazione.

Secondo LEAL, la prevenzione più efficace passa da una scelta di civiltà che tutela anche la sicurezza umana. Sempre più Comuni stanno valutando spettacoli pirotecnici silenziosi, giochi di luce e installazioni luminose a basso impatto acustico, capaci di mantenere il clima di festa senza provocare sofferenza. L’associazione diffonde un vademecum pratico per ridurre i rischi per cani e gatti: tenerli sempre in casa durante i festeggiamenti, chiudere finestre e persiane, predisporre la cuccia in un luogo confortevole e isolato, mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante, usare musica rilassante o la TV a volume moderato, portarli fuori solo con guinzagli anti-sfilamento o a doppia clip, microchip e medaglietta con contatti aggiornati.

