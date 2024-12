Botti di Capodanno e la strage (ignorata) di uccelli in Italia

I botti di Capodanno non solo disturbano cani e gatti, ma rappresentano un grave rischio anche per gli uccelli, sia domestici che selvatici. Durante i festeggiamenti, questi volatili subiscono gravi conseguenze a causa del rumore e delle sostanze tossiche rilasciate dai petardi. Gli uccelli che vivono all’aperto sono particolarmente vulnerabili e le loro reazioni sono preoccupanti: stress, disorientamento, aumento della frequenza cardiaca e respiratoria, fino alla morte. Spesso, si trovano corpicini di uccelli a terra, morti per il panico o per inalazione di fumi tossici.

Le campagne di sensibilizzazione sull’impatto dei botti sugli animali sono numerose ma ancora poco efficaci. La mancanza di dati ufficiali per l’Italia, a differenza di paesi come la Germania e la Svizzera, rende difficile quantificare il problema. Secondo l’ornitologo Rosario Balestrieri, le segnalazioni di uccelli morti aumentano durante la notte di Capodanno, e ciò è dovuto non solo al rumore ma anche all’inquinamento atmosferico causato dai botti.

Ricerche effettuate da istituti di ricerca in Germania e Olanda hanno evidenziato che i comportamenti degli uccelli cambiano drasticamente: per esempio, le oche selvatiche abbandonano i loro percorsi abituali per cercare tranquillità in zone più lontane, aumentando il loro dispendio energetico e compromettendo la ricerca di cibo. Questi effetti possono perdurare anche nei giorni successivi ai festeggiamenti, poiché i volatili continuano a cercare luoghi allontanati dalle fonti di rumore e di inquinamento.

Sebbene ci siano stati progressi nella legislazione europea per ridurre l’uso dei botti, non c’è un divieto assoluto, lasciando le pratiche di festeggiamento ancora dannose per gli animali e l’ambiente. È necessario considerare alternative più sostenibili e meno invasive per celebrare il nuovo anno, specialmente per preservare la fauna selvatica e garantire un ambiente migliore.

Gli esperti raccomandano misure per proteggere gli animali domestici durante questo periodo, poiché è inevitabile che i botti vengano utilizzati. La sensibilizzazione e la responsabilità individuale sono cruciali per affrontare la questione e trovare modi più civili e rispettosi di festeggiare il Capodanno, in nome della naturale ecosostenibilità.