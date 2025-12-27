Botti di Capodanno dannosi per animali in Italia

Il WWF Abruzzo lancia un appello per fermare i botti di Capodanno, in quanto possono provocare traumi, disorientamento, fughe caotiche e shock immediati negli animali selvatici, con conseguenze spesso mortali. Inoltre, possono anche avere effetti a lungo termine, come alterazioni comportamentali e danni al sistema riproduttivo. I botti di Capodanno causano anche panico, ansia e stress negli animali domestici e possono danneggiare la vegetazione, provocando incendi o bruciature a chiome e tronchi di alberi.

Cani e gatti possiedono un udito molto più sensibile di quello umano, percepiscono suoni tra 20 Hz e 20.000 Hz, mentre il cane può udire frequenze fino a 60.000 Hz e il gatto fino a 70.000 Hz. Anche negli animali d’allevamento, le esplosioni possono avere effetti gravi, come lo spavento intenso che può provocare traumi, stress elevato e persino l’aborto.

Si stima che ogni anno in Italia migliaia di animali muoiano a causa dei botti di fine anno, circa l’80% dei quali sono animali selvatici, soprattutto uccelli, che perdono l’orientamento e finiscono spesso contro ostacoli. I fuochi d’artificio producono anche notevoli emissioni di sostanze altamente inquinanti che contribuiscono all’inquinamento chimico del suolo, dell’acqua e dell’aria.

Uno studio realizzato a Valencia, in Spagna, ha rilevato che gli effetti ecologici del rumore dei fuochi d’artificio possono protrarsi nel lungo periodo e influenzare negativamente il ciclo riproduttivo dei passeri. Un altro studio austriaco ha monitorato 20 oche selvatiche durante la notte di Capodanno, rilevando un marcato stress fisiologico. Un’indagine dell’azienda Weenect ha rivelato che il 26% degli animali domestici si nasconde, il 20% tenta di fuggire e tra il 16% e il 24% manifesta stress persistente, anche diverse ore dopo i fuochi. Il WWF chiede ai comuni di vietare i botti di Capodanno nel loro territorio, sostituendoli con opzioni a basso rumore o giochi di luci.