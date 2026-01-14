Bottega Donizetti a Bergamo

Il laboratorio di perfezionamento a cura di Giulio Zappa avrà fra i docenti Riccardo Frizza, Paolo Bordogna e Cristiano Sandri. Gli allievi riceveranno una borsa di studio e saranno scritturati nelle produzioni del prossimo festival Donizetti Opera.

Il bando per partecipare alla sesta edizione della Bottega Donizetti, laboratorio di perfezionamento per giovani cantanti lirici organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti, è aperto. Il laboratorio si terrà a Bergamo dal 4 al 17 maggio e poi durante il periodo di produzione del festival Donizetti Opera, dal 12 ottobre al 29 novembre. Gli allievi saranno impegnati nelle produzioni dei titoli donizettiani Le convenienze ed inconvenienze teatrali e L’esule di Roma.

La partecipazione ai corsi della Bottega Donizetti è gratuita e si possono candidare artiste e artisti nati a partire dal 1° gennaio 1994. La domanda va presentata entro le ore 13.00 di domenica 15 febbraio 2026. Dopo una preselezione dei materiali inviati, le audizioni in presenza avranno luogo a Bergamo lunedì 23 e martedì 24 marzo 2026.

Gli allievi selezionati riceveranno una borsa di studio di 2.000 euro ciascuno per sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio, e per il periodo di produzione del festival Donizetti Opera verrà loro riconosciuto un cachet lordo di 4.500 euro. Verranno selezionati 6 partecipanti, così suddivisi: 1 soprano, 1 mezzosoprano/contralto, 1 tenore, 3 bassi o bassi-baritoni o baritoni.

Frequentando la Bottega Donizetti, artiste e artisti ammessi potranno approfondire le tematiche vocali e drammaturgiche connesse alla produzione operistica donizettiana. Ai giovani cantanti sarà offerta l’opportunità di consolidare e perfezionare, sotto la guida di specialisti di livello internazionale, i diversi aspetti legati al repertorio belcantistico. La Bottega Donizetti punta a fornire molteplici strumenti tecnici, stilistici, critico-interpretativi per un’appropriata conoscenza della vocalità donizettiana e belcantistica. Fra i docenti figurano Riccardo Frizza, Paolo Bordogna, Cristiano Sandri e altri specialisti di livello internazionale.