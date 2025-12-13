Bottega Bertaccini si chiude con performance e musica

Per la chiusura della Bottega Bertaccini sono stati organizzati due eventi speciali. Sabato 13 dicembre alle ore 18.30 si terrà una performance con la compagnia Iris Teatro Danza, mentre lunedì 15 dicembre, sempre alle ore 18.30, ci sarà un intervento etno-music-folk con la Metallurgica Viganò.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sabato 13 dicembre, alle ore 18.30, si svolgerà la performance di danza “Invel”, con la regia di Valentina Caggio e Paola Ponti e la partecipazione di Valentina Caggio, Debora Cavessi, Monica Tamburini ed Elisa Zelani. La performance è stata realizzata con il contributo di Valentina Amadei, Beatrice Ferrari, Patrizia Filippi, Marcella Isola, Ombretta Linari e Lisa Nani.

La compagnia Iris ha spiegato che il titolo “Invel” è stato scelto in omaggio alla Bottega Bertaccini e alla sua missione, e che la performance sarà una composizione coreografica che omaggia la bottega e condivide le suggestioni di libri, radice, territorio, divulgazione e memoria. L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito.