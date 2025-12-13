6 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Spettacolo

Bottega Bertaccini si chiude con performance e musica

Da stranotizie
Bottega Bertaccini si chiude con performance e musica

Per la chiusura della Bottega Bertaccini sono stati organizzati due eventi speciali. Sabato 13 dicembre alle ore 18.30 si terrà una performance con la compagnia Iris Teatro Danza, mentre lunedì 15 dicembre, sempre alle ore 18.30, ci sarà un intervento etno-music-folk con la Metallurgica Viganò.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sabato 13 dicembre, alle ore 18.30, si svolgerà la performance di danza “Invel”, con la regia di Valentina Caggio e Paola Ponti e la partecipazione di Valentina Caggio, Debora Cavessi, Monica Tamburini ed Elisa Zelani. La performance è stata realizzata con il contributo di Valentina Amadei, Beatrice Ferrari, Patrizia Filippi, Marcella Isola, Ombretta Linari e Lisa Nani.

La compagnia Iris ha spiegato che il titolo “Invel” è stato scelto in omaggio alla Bottega Bertaccini e alla sua missione, e che la performance sarà una composizione coreografica che omaggia la bottega e condivide le suggestioni di libri, radice, territorio, divulgazione e memoria. L’ingresso a entrambi gli eventi è gratuito.

Articolo precedente
MAFF festival musica elettronica Milano Marittima
Articolo successivo
Sanità in Toscana
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Il lato oscuro di Roma

Musica a Palermo

Euroopa in Guerra

E’Più Casalmaggiore contro Club Italia

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.