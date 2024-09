Il 26 settembre 2024, Jannik Sinner ha raggiunto la vetta del tennis mondiale, un traguardo che ha festeggiato con un play di padel insieme all’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Sinner, entusiasta della sua esperienza con Totti, ha scherzato, esprimendo gratitudine per la fortuna che ha portato nella sua carriera. In un video sui social relativi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sinner ha accennato alla possibilità di sciare insieme a Totti, raccontando che se potesse trasferire anche solo una parte della fortuna ricevuta da Totti, potrebbe vederlo partecipare agli eventi olimpici in programma.

Francesco Totti, divertito dal recente successo di Sinner, ha commentato sulla loro partita di padel, affermando che da quel momento il giovane tennista ha conquistato la posizione di numero uno al mondo. Totti ha ironicamente messo in dubbio la coincidenza di questo evento, sostenendo che non si tratti di una semplice casualità.

Dopo aver ottenuto una vittoria nel primo turno del torneo di Pechino, Sinner ha reagito in modo positivo alle parole di Totti, sottolineando il legame tra i due sportivi e l’atmosfera di amicizia che si è creata tra di loro. La carriera di Sinner sembra quindi essere in costante ascesa, alimentata anche da interazioni con figure iconiche del mondo dello sport.

L’evento evidenzia inoltre il crescente rilievo del padel come sport, che unisce personalità provenienti da diversi ambiti sportivi, consentendo a atleti di alto profilo di interagire al di fuori delle loro discipline tradizionali. L’impatto che ha avuto una semplice partita di padel sulla carriera di Sinner dimostra l’importanza di questi momenti di condivisione e collaborazione tra atleti.

In sintesi, Sinner si trova in un momento di grande successo e popolarità, con l’orgoglio di poter vantare un amico e mentore come Totti, il quale è stato felice di contribuire al successo di Sinner, sia in termini di amicizia che di fortuna sportiva. La storia di questa amicizia continua a catturare l’attenzione, lasciando aperta la possibilità di nuove avventure insieme, come una sessione di sci sulle piste di Milano-Cortina.