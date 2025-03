Botta e risposta tra Beatrice e Stefania: nuove accuse reciproche

Negli ultimi giorni di Grande Fratello, la vera rivalità è quella tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, nonostante le voci su Shaila e Zeudi. Le due hanno avuto uno scontro nello studio del GF, seguito da interazioni su Instagram e durante il programma Pomeriggio 5. Stefania ha accusato Beatrice di non essere un’opinionista imparziale, affermando che si comporta come una concorrente e che la vera vincitrice è Cesara Buonamici. Beatrice, a sua volta, ha risposto che Stefania ha svolto più il ruolo di opinionista che quello di concorrente. Ha inoltre puntato il dito contro Stefania, insinuando che quest’ultima gioca sulla pelle degli altri concorrenti.

Beatrice ha difeso la sua posizione, affermando di guardare le clip dei concorrenti per dieci ore al giorno e di formarsi un’opinione personale e indipendente, lontana dalle influenze dei fandom e degli amici. Ha sottolineato che il suo compito di opinionista è avere una visione autonoma, il che la rende scomoda e le ha attirato numerosi critici. Beatrice ha anche notato che Stefania, una settimana dopo essere uscita dalla casa, si è concentrata solo su di lei, e si sta approfittando della sua notorietà per parlare di lei. La tensione tra le due sembra destinata a continuare, alimentando ulteriormente l’interesse del pubblico per le dinamiche del reality.