Chi ha guardato la puntata odierna de La Vita in Diretta ha assistito a un pungente botta e risposta fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi aizzati dal buon vecchio Alberto Matano che su queste cose, come tutti noi, ci sguazza.

Come sappiamo, Giulia Salemi in questi giorni si trova a Sanremo in qualità di inviata di Tv Sorrisi & Canzoni e ieri sera è stata ‘scippata’ da La Sad durante la loro esibizione per ottenere punti al FantaSanremo. Il caso è stato affrontato oggi anche a La Vita in Diretta che ha avuto fra gli opinionisti anche Tommaso Zorzi. Così, quando Alberto Matano si è così collegato con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli [inviato del programma, ndr] ha esordito:

“Qua a La Vita In Diretta avvengono strane reunion e qua al tavolo c’è Tommaso Zorzi. Quando gli ho chiesto di voi lui mi ha detto ‘sì sì li saluto volentieri anche perché li ho battuti al televoto‘. Ancora c’è questa ruggine legata al Grande Fratello?”.

Botta e risposta fra Zorzi e Salemi: “Gli anni passano e la ruota gira”

Una dichiarazione a cui Giulia Salemi ha risposto con un bel sorriso: “Qual buon vento. Gli anni passano e la ruota gira!“. Un po’ di tensione? Sicuramente Tommaso dopo ha raddrizzato il tiro: “Siamo molto amici specialmente con Giulia che è una mia arietina del cuore, è un uno aprile“.

Un botta e risposta che ha avuto tutta l’aria di essere una sessione di lettura di RuPaul’s Drag Race. Perché leggere è FONDAMENTALE!

