“Voglio ricambiare il complimento che mi ha fatto Scanzi paragonandomi a Teleste di Selinunte. Lui ricorda Franco Scataglini”. Lo scrive su Twitter, chiamando in causa il poeta anconetano, Vittorio Feltri replicando così ad Andrea Scanzi che oggi in un articolo dedicato al mondo del “giornalismo fascio-salvinian-berlusconiano” lo ha definito “l’alcolico. Vittorio Feltri. La sua prosa è un mix tra i rutti di Gozzano e i ditirambi di Teleste di Selinunte: arcaica, ampollosa, comicamente vetusta. In tivù è da anni una macchietta rubizza che spara boiate per costringere Crozza a spararle ancora più grosse quando lo imita. In taverna va benissimo, nel piccolo schermo fa tenerezza. Dategli una carezza e mettetelo a letto”.

Fonte