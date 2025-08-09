Botta e risposta a Cerveteri: tensioni e richieste di trasparenza

Il dibattito politico a Cerveteri è caratterizzato da uno scontro acceso tra l’opposizione consiliare e l’assessore Alessandro Gazzella. I consiglieri di minoranza hanno sollevato obiezioni alle affermazioni di Gazzella, il quale ha denunciato le critiche rivolte all’azienda pubblica definendole “offensive” per i lavoratori.

In una nota congiunta, l’opposizione ha chiesto all’assessore di pubblicare l’assessment sul clima interno, documento richiesto tramite accesso agli atti e mai ricevuto. I consiglieri hanno espresso dubbi sulla “visione olistica” presentata da Gazzella, suggerendo che le segnalazioni di malessere tra i dipendenti possano essere state ignorate. Hanno sollecitato la diffusione di report dettagliati, focus group e indicatori precisi per confermare la bontà delle affermazioni fatte.

In aggiunta, la minoranza ha evidenziato la mancanza di trasparenza nelle nomine, sottolineando che, sebbene l’Amministratore Unico sia di nomina del socio unico, ciò non può giustificare l’assenza di criteri chiari. I consiglieri hanno chiesto la pubblicazione dei criteri di selezione, verbali dell’istruttoria e documenti riguardanti l’inconferibilità e l’incompatibilità secondo il decreto legislativo 39/2013. Hanno anche richiesto il rispetto dell’equilibrio di genere come previsto dal TUSP.

Infine, hanno messo in evidenza che Gazzella, un tempo amministratore di Multiservizi con esperienza limitata, ora si esprime con autorevolezza riguardo le nomine, dimenticando che in passato le scelte erano politiche piuttosto che basate su competenze. La tensione politica nella città rimane alta, con l’opposizione che continua a chiedere maggiore trasparenza e accesso agli atti.