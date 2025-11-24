12 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Viaggi

Botswana Green Season

Da stranotizie
Botswana Green Season

African Explorer punta sul Botswana. Il viaggio Botswana Special – Green Season è un invito ad abbandonare la pretesa turistica di trovare il sole tutto l’anno e ad abbracciare i piccoli imprevisti: è lì che si nascondono le sorprese più belle. Come la migrazione delle zebre tra febbraio e aprile nella riserva del Savute: in cerca di praterie e pozze d’acqua, questi animali durante la Green Season attraversano il Chobe National Park, dai fiumi del nord alle praterie del Sud-est, spesso seguite da una miriade di predatori pronti ad approfittare di ogni passo falso.

African Explorer propone un viaggio di 9 giorni con trattamento fully inclusive, partenze individuali e giornaliere per tutta la durata della Green Season. I trasferimenti interni avvengono con piccoli aerei tipo Cessna. A terra, i safari si svolgono con veicoli 4×4 aperti, adatti a muoversi in terreni che possono essere morbidi, fangosi o semplicemente imprevedibili. Nell’Okavango, invece, ci si sposta in barca a motore o mokoro, la tradizionale canoa locale che porta davvero vicino al livello dell’acqua.

La qualità dei lodge è un altro punto fermo: selezionati, comodi, integrati nel paesaggio senza fare rumore. Il trattamento è fully inclusive, comprensivo di attività, pasti, bevande locali, vini, liquori locali e persino la lavanderia, un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che in un viaggio come questo fa la differenza. Poter ripartire, dopo un’escursione in mokoro tra i canali dell’Okavango, con i vestiti asciutti costituisce un piccolo ma prezioso sollievo di fine viaggio.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Psicofarmaci in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.