Botswana Green Season

African Explorer punta sul Botswana. Il viaggio Botswana Special – Green Season è un invito ad abbandonare la pretesa turistica di trovare il sole tutto l’anno e ad abbracciare i piccoli imprevisti: è lì che si nascondono le sorprese più belle. Come la migrazione delle zebre tra febbraio e aprile nella riserva del Savute: in cerca di praterie e pozze d’acqua, questi animali durante la Green Season attraversano il Chobe National Park, dai fiumi del nord alle praterie del Sud-est, spesso seguite da una miriade di predatori pronti ad approfittare di ogni passo falso.

African Explorer propone un viaggio di 9 giorni con trattamento fully inclusive, partenze individuali e giornaliere per tutta la durata della Green Season. I trasferimenti interni avvengono con piccoli aerei tipo Cessna. A terra, i safari si svolgono con veicoli 4×4 aperti, adatti a muoversi in terreni che possono essere morbidi, fangosi o semplicemente imprevedibili. Nell’Okavango, invece, ci si sposta in barca a motore o mokoro, la tradizionale canoa locale che porta davvero vicino al livello dell’acqua.

La qualità dei lodge è un altro punto fermo: selezionati, comodi, integrati nel paesaggio senza fare rumore. Il trattamento è fully inclusive, comprensivo di attività, pasti, bevande locali, vini, liquori locali e persino la lavanderia, un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che in un viaggio come questo fa la differenza. Poter ripartire, dopo un’escursione in mokoro tra i canali dell’Okavango, con i vestiti asciutti costituisce un piccolo ma prezioso sollievo di fine viaggio.