Botricello, il Sindaco contro la riforma della PAC Europea

Il sindaco di Botricello ha convocato un consiglio comunale per il 30 luglio, argomento centrale della riunione sarà l’approvazione di una mozione contro la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) proposta dalla Commissione Europea per il periodo 2028-2034. La mozione è stata richiesta dal gruppo di opposizione “Uniamo Botricello”.

La nuova PAC prevede l’istituzione di un Fondo unico per accorpare i fondi destinati sia al sostegno del reddito degli agricoltori, sia alle misure di sviluppo rurale. Questa proposta ha sollevato perplessità tra alcuni esponenti politici, preoccupati che le risorse disponibili non siano sufficienti per soddisfare le esigenze del settore agroalimentare. Tuttavia, avendo il processo legislativo europeo ancora diverse fasi da affrontare, le preoccupazioni espresse sembrano infondate, secondo i sostenitori della riforma.

Recentemente, anche la Lega calabrese ha presentato un ordine del giorno in consiglio regionale contro la proposta di riforma della PAC. Il sindaco di Botricello, con questa mozione, intende richiamare l’attenzione del governo italiano affinché difenda gli interessi degli agricoltori nostrani in sede europea, sebbene queste iniziative siano criticate come strumenti propagandistici privi di reale impatto.

Il gruppo di opposizione ha inoltre sottolineato come il sindaco non abbia mai dimostrato un sostegno concreto alle problematiche del settore agricolo locale, richiamando attenzione sulle azioni passate che hanno danneggiato la comunità agricola. In segno di protesta, i consiglieri del gruppo “Uniamo Botricello” hanno annunciato la loro assenza alla seduta del consiglio comunale, ritenendo inaccettabile l’utilizzo strumentale del tema agricolo qua mostrandosi disinteressati alla vera valorizzazione del settore.