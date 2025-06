Bossetti in tv: la dura risposta dei genitori di Yara

Martedì sera su Rai2 è andata in onda la prima puntata di Belve Crime, condotta da Francesca Fagnani, che ha intervistato Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. I genitori di Yara, tradizionalmente riservati, hanno immediatamente reagito alle affermazioni di Bossetti, che aveva messo in discussione il dolore del padre Fulvio per il fatto di essere tornato a lavorare poco dopo la scomparsa della figlia. Fagnani ha prontamente difeso la famiglia, sottolineando che Bossetti non ha il diritto di giudicare le reazioni al dolore altrui.

La puntata ha registrato un importante successo, con oltre un milione e mezzo di telespettatori e un share del 12%, ma ha anche suscitato forti critiche. Tra i commentatori, Selvaggia Lucarelli ha descritto l’effetto delle interviste come “disturbante”, paragonando Bossetti a un concorrente di reality show piuttosto che a un intero processo di confessione. Ha espresso preoccupazione per il formato del programma, che accosta storie di crimine a personaggi meno gravi, suggerendo che ciò costituisse un “vero crimine” della trasmissione.

Sul settimanale Giallo, la famiglia Gambirasio ha lamentato che Bossetti stia “facendo la star in tv”, aggiungendo ulteriore dolore al loro già enorme dolore.

Fonte: www.biccy.it