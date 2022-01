Manuel Bortuzzo ha passato i primi tre mesi nella casa del GF Vip senza esporsi, nemmeno quando Alfonso Signorini gli chiedeva di prendere una posizione sulle dinamiche che animavano il reality. Da quando è uscito Aldo Montano qualcosa è cambiato, lo sportivo piano, piano sta iniziando a dire quello che pensa e ad esporsi di più. Ieri sera per la seconda volta di fila Bortuzzo ha nominato Soleil Sorge, che però non l’ha presa bene e dopo la puntata si è sfogata con Katia Ricciarelli.

Veramente sono arrivata a una realizzazione interiore che adesso non mi possono proprio… minimamente non mi smuove più nulla. Anche Manuel mi ha votato nuovamente questa sera, Manuel mi ha rivotato. […] No io non lo vedo cattivo, però un po’ spento e non è lo stesso di prima”.

La cantante c’è andata giù pesante e ha detto che Manuel (che dovrebbe abbandonare il GF Vip presto) sembra sia diventato più cattivo nelle ultime settimane. Soleil però non è d’accordo ed ha risposto che lo vede soltanto più spento del solito.

“Ah si? Ti ha votato ancora una volta. Io non lo voglio neanche guardare in faccia perché non lo ritrovo, non ritrovo più Manuel, non ritrovo più uno che ha sempre avuto affetto per tutti. Sembra diventato quasi cattivo, non lo so… – ha continuato Katia – Ma lo hai visto (Manuel) in faccia? Freddo! Spero esca presto da quest’intrigo con lei, per il bene che gli voglio. Ha avuto un cambio di mentalità. Il suo occhio è cambiato, adesso è duro.[…] Per il suo bene forse spero esca. Ormai è evidente che è cambiato”.