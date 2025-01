Borse Vitali, Milano Degna di Maglia Rosa

L’attenzione degli investitori è rivolta verso il dato sull’inflazione americana, mentre le borse europee registrano un deciso rialzo, recuperando dai cali del giorno precedente. Milano si distingue come la migliore, guadagnando oltre un punto percentuale, seguita da Francoforte (+0,80%) e Parigi (+0,68%). Londra, invece, si muove controcorrente con un leggero ribasso dello 0,13%. Anche Wall Street apre positivamente, con il Dow Jones a +0,45% e il Nasdaq a +0,66%. La giornata finanziaria è iniziata con buoni segnali, in attesa dei risultati trimestrali di grandi banche statunitensi come JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo, che saranno pubblicati domani. I titoli delle banche hanno sofferto recentemente a causa di aspettative ridotte sui tagli della Federal Reserve ai tassi d’interesse.

A Piazza Affari, il titolo Tim sta mostrando una buona performance, con un rialzo di quasi due punti dopo che il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di Vivendi sulla cessione di NetCo, anche se i francesi stanno programmando di fare appello. A Milano, i maggiori guadagni sono stati registrati da Pirelli e Cucineli, entrambi in aumento del 2,8%, seguiti da Intesa Sanpaolo che ha lanciato un piano da 200 miliardi per le imprese. Un’importante novità è che Intesa Sanpaolo ha confermato di aver iniziato a investire in bitcoin, diventando così la prima banca italiana ad abbracciare la criptovaluta.

Il mercato continua a monitorare i costi energetici: il prezzo del gas naturale mostra un leggero rallentamento, a 47,76 euro per megawatt/ora sulla borsa di Amsterdam, mentre il prezzo del petrolio Brent supera gli 80,4 dollari al barile. Gli investitori sono quindi vigili nei confronti delle tendenze dell’inflazione e dell’andamento dei mercati finanziari, in un contesto caratterizzato da fluttuazioni significative e sviluppi nei settori energetico e bancario. Il clima è di attesa e cautela, ma con segnali di ripresa in alcune aree, che potrebbero influenzare le decisioni future degli investitori.