Borse USA in calo: preoccupazioni su occupazione e Nvidia

Le borse statunitensi hanno registrato un netto calo lunedì, con l’S&P 500 e il Nasdaq che hanno chiuso sotto un importante indicatore tecnico per la prima volta dalla fine di aprile. Questo avviene mentre gli investitori aspettano i risultati trimestrali di importanti rivenditori e di Nvidia, oltre al rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti, atteso per questa settimana.

Durante il pomeriggio, tutti e tre i principali indici hanno scambiato al di sotto delle rispettive medie mobili a 50 giorni, un indicatore di tendenza a medio termine. Il Dow Jones ha chiuso al di sotto di questa media per la prima volta dal 10 ottobre. I risultati settimanali di Walmart, Home Depot e Target segneranno la conclusione della stagione delle trimestrali. Le azioni di Home Depot, che pubblicherà i risultati prima dell’apertura dei mercati, hanno registrato un calo dell’1,2%.

Il rapporto sull’occupazione di settembre sarà reso noto giovedì, dopo una lunga chiusura del governo federale. Adam Sarhan, CEO di 50 Park Investments, ha evidenziato l’importanza di quest’aggiornamento, affermando che il mercato potrebbe essere in fase di consolidamento dopo i forti guadagni di quest’anno, nonostante l’S&P 500 rimanga in rialzo del 13,4% rispetto all’inizio dell’anno.

Nvidia, leader nel mercato della capitalizzazione e motore del rally sull’intelligenza artificiale, pubblicherà i risultati mercoledì. Nel frattempo, il titolo ha subito un ribasso dell’1,9% lunedì, contribuendo negativamente ai risultati di Nasdaq e S&P 500. Le azioni di Dell Technologies e Hewlett Packard Enterprise sono scese rispettivamente dell’8,4% e del 7%, a seguito di downgrade da parte di Morgan Stanley.

In generale, sulla Borsa di New York, i titoli in calo hanno superato quelli in rialzo con un rapporto di 4,03 a 1. Il volume degli scambi è stato di 19,06 miliardi di azioni, al di sotto della media recente di circa 20 miliardi.