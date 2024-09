Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea.

La seduta di oggi della Borsa milanese si è rivelata rialzista, in un contesto europeo positivo, con l’S&P 500 negli USA che ha mostrato stabilità. Il settore del lusso ha fatto registrare performance eccellenti, principalmente grazie all’annuncio che LVMH ha acquisito il 10% di Double R, holding della famiglia Ruffini, detentrice del 15,8% di Moncler. Double R prevede di aumentare la sua partecipazione in Moncler fino al 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni, finanziato da LVMH.

Dal punto di vista macroeconomico, si segnala un rallentamento dell’inflazione in Francia e Spagna a settembre, mentre in Germania il tasso di disoccupazione è rimasto al 6%. In Italia, il fatturato dell’industria ha registrato un calo a luglio e la fiducia nell’Eurozona è diminuita leggermente. Negli Stati Uniti, il rapporto sul PCE ha indicato un rallentamento dei prezzi anche ad agosto. L’Euro/Dollaro si mantiene stabile, con una variazione di -0,17%, mentre il prezzo dell’oro è in calo a 2.646,7 dollari l’oncia, in diminuzione dello 0,89%. Il petrolio mostra un modesto guadagno di +0,25%.

Lo spread rimane stabile a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,45%. Fra le principali borse europee, Francoforte guadagna l’1,22%, Londra avanza dello 0,43% e Parigi segna un incremento dello 0,64%. Il FTSE MIB di Milano chiude con un guadagno dello 0,92%, mentre l’FTSE Italia All-Share registra 36.905 punti. Il controvalore degli scambi a Milano raggiunge 3,02 miliardi di euro, mostrando un calo del 17,82% rispetto alla seduta precedente.

Tra le Blue Chip, Moncler si distingue con un incremento del 10,91%, seguita da STMicroelectronics (+5,96%) e Stellantis (+3,99%). In calo, invece, Prysmian chiude a -2,55%, mentre Ferrari segna un piccolo ribasso dello 0,86%. Tra i titoli a media capitalizzazione, Safilo +5,25%, Ferragamo +5,06% e GVS +3,01% sono in evidenza, mentre Digital Value chiude a -2,42% e D’Amico a -1,68%.

Infine, si segnalano importanti dati macroeconomici attesi per venerdì 27 settembre, tra cui i prezzi al consumo in Francia.