Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

– Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Tonico l’S&P-500, che sulla piazza statunitense segna un aumento dello 0,91%.

A sostenere le borse concorrono ancora i dati dell’inflazione USA, che hanno rafforzato l’attesa di un taglio dei tassi della Fed a settembre, mentre l’attenzione resta puntata sulle trimestrali delle banche in uscita Oltreoceano.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,09. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio Light Sweet Crude Oil che si attesta sui valori della vigilia a 82,76 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,80%.

Tra i listini europei buona performance per Francoforte, che cresce dell’1,15%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,36%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell’1,27%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,76% sul FTSE MIB, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share termina la giornata in aumento dello 0,77%.

Il controvalore degli scambi nella seduta del 12/07/2024 a Piazza Affari è stato pari a 1,96 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,13 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,46 miliardi.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Iveco +2,37%, Moncler +1,96%, Amplifon +1,73% e STMicroelectronics +1,67%.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su A2A, che ha terminato le contrattazioni a -0,79%.

Sottotono Prysmian che mostra una limatura dello 0,73%.

Deludente Mediobanca, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Banca Popolare di Sondrio, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, BFF Bank +11,35%, SOL +4,54%, Mondadori +4,45% e Ferragamo +3,63%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MFE B, che ha archiviato la seduta a -3,49%.

Calo deciso per MFE A, che segna un -3,33%.

Sotto pressione Technoprobe, con un forte ribasso dell’2,00%.

Discesa modesta per Lottomatica, che cede un piccolo -1,26%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti:

Venerdì 12/07/2024

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile atteso 2,8%; preced. -0,9%

08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile atteso 0,1%; preced. 0%

08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale atteso 2,1%; preced. 2,3%

09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile atteso 0,3%; preced. 0,3%

09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale atteso 3,4%; preced. 3,6%.