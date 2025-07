Borse stabili e euro forte: previsioni per il 2023

Le attese economiche per i prossimi mesi delineano un quadro di stabilità sui mercati finanziari. Un recente sondaggio condotto da Assiom Forex, in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor, evidenzia un ottimismo crescente tra gli investitori.

Secondo il 58% degli intervistati, il mercato azionario rimarrà stabile nei prossimi sei mesi, con variazioni contenute nel 3% in entrambe le direzioni. Questo rappresenta un aumento rispetto al 37% rilevato nel sondaggio di maggio. Contestualmente, si assiste a una diminuzione delle aspettative rialziste, passate dal 37% al 27%, e di quelle ribassiste, scese dal 26% al 15%. In generale, l’85% del campione prevede che gli indici non scenderanno rispetto ai livelli attuali.

Le prospettive di un accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti, unite alla riduzione di tensioni geopolitiche, sembrano aver influito positivamente sul sentiment degli investitori, secondo Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex.

Inoltre, la maggior parte degli operatori prevede un ulteriore rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro. Il 49% degli intervistati stima un aumento del cambio euro/dollaro, una situazione simile a quella di maggio, mentre il 30% prevede stabilità e il 18% una diminuzione della moneta unica. A inizio luglio, il cambio euro/dollaro ha toccato 1,18, livelli che non si vedevano dal settembre 2021.

Il predominio del dollaro, fino ad ora incontrastato, potrebbe essere messo in discussione, con prospettive favorevoli per l’euro e altri asset come l’oro, secondo quanto emerge dal sondaggio di giugno.