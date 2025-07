Borse oggi: analisi e previsioni per il 9 luglio 2025

Le attuali dinamiche del mercato finanziario europeo mostrano segnali di cautela, mentre i futures di Wall Street registrano trend negativi. Gli investitori stanno monitorando da vicino gli sviluppi legati alla guerra commerciale.

In Asia, il Nikkei ha terminato la giornata in positivo, mentre l’Hang Seng ha visto una diminuzione. Sul mercato valutario, il cambio euro-dollaro si attesta attorno alla parità, riflettendo un movimento corretto iniziato all’inizio del mese. Le quotazioni di petrolio e oro mostrano un trend negativo.

Dal punto di vista macroeconomico, la giornata si presenta povera di dati significativi. Negli Stati Uniti, l’attenzione sarà rivolta ai report dell’EIA sulle scorte di greggio, all’asta di titoli del Tesoro a dieci anni e ai verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve. In Europa, si attendono dichiarazioni dai membri della BCE, tra cui Lane, de Guindos e Nagel.

A Piazza Affari, il settore bancario continua a tener banco. UniCredit ha annunciato di aver convertito in azioni il 10% della sua posizione in Commerzbank, raggiungendo una partecipazione complessiva del 20%. La banca italiana prevede di completare la conversione della restante quota del 9% per arrivare al 29% dei diritti di voto. Commerzbank ha comunicato di non essere stata consultata riguardo a questa decisione.

Inoltre, JP Morgan ha aumentato il target price di UniCredit da 68 a 70 euro. Sul fronte europeo, si segnala che la Commissione UE non si pronuncerà sull’uso del golden power da parte del governo italiano riguardo all’Offerta Pubblica di Scambio di UniCredit su Banco BPM prima del 23 luglio.

Leonardo ha acquisito il 100% della svedese Axiomatics AB, attiva nella cyber security. GPI è in cerca di un partner finanziario per sostenere i propri piani di espansione internazionale, mentre Deutsche Bank ha migliorato il rating su Azimut, innalzando il prezzo obiettivo da 28,5 a 35 euro.