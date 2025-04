Borse Mondiali in Caduta Libera

C’è attesa per la riapertura delle borse mondiali dopo l’annuncio del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha avuto luogo mentre la Borsa americana era ancora aperta. Su Wall Street, i future hanno mostrato un profondo rosso: il Dow Jones ha perso il 2,42%, il Nasdaq ha registrato un calo del 4,5% e lo S&P 500 ha segnato -3,55%. I titoli di singole aziende hanno subito perdite consistenti, con Apple in ribasso del 6,85%, Amazon a -6,05% e Tesla a -6,10%.

Dall’Australia arrivano segnali importanti; le azioni blue-chip australiane, il primo mercato globale a reagire all’annuncio di Trump, sono diminuite di quasi il 2%. L’indice delle 200 maggiori società quotate nel paese è sceso dell’1,80% subito dopo l’apertura, a causa delle tariffe statunitensi che colpiscono le esportazioni australiane.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha aperto con un calo di oltre il 3%, mentre lo Yen ha guadagnato più dell’1% rispetto al dollaro, riflettendo una preferenza degli investitori per valute più sicure. Si attende ora la reazione delle borse europee, motivo per cui Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha indetto una conferenza stampa questa mattina, per fornire risposte e cercare di attenuare la volatilità prevista.

Infine, un altro indicatore da monitorare è il valore dell’oro, che ha raggiunto un nuovo massimo, toccando i 3.157 dollari per oncia, evidenziando l’interesse crescente per i beni rifugio in un contesto di incertezze economiche.