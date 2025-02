Borse miste: Btp Più tocca un nuovo record

Avvio contrastato a Wall Street, con il Dow Jones che segna una diminuzione dello 0,5%, mentre il Nasdaq cresce dello 0,10%. Le borse europee, invece, tendono a un leggero rialzo, con Milano che si avvia a chiudere in positivo la quarta settimana consecutiva di contrattazioni, riportando una crescita dall’inizio dell’anno vicina al 12%. Attualmente Milano guadagna quasi lo 0,4%, in linea con Parigi, mentre Londra è sotto la parità e Francoforte cresce dello 0,13%, in attesa delle elezioni politiche di domenica. A Piazza Affari spiccano i guadagni di Campari (+4,9%), Poste (+3,3%) dopo la pubblicazione dei conti, e Saipem (+2,3%). È terminato il collocamento del Btp Più, avviato il 17 febbraio, con quasi 15 miliardi di euro raccolti. I tassi cedolari finali sono stati rivisti al rialzo: al 2,85% per i primi quattro anni e al 3,70% per i successivi quattro. Inoltre, lo spread rispetto ai Bund tedeschi è in diminuzione, scendendo a 109, mentre il rendimento decennale si attesta al 3,57%. Infine, si registrano cali anche per le quotazioni del Brent, che scende a 75,6 dollari al barile.