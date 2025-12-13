Borse lavoro e formazione a Pistoia

La Fondazione Caript sostiene la città e i cittadini, in particolare quelli più bisognosi, con un nuovo impegno e un nuovo bando. Le risorse destinate al sostegno dell’occupazione e della formazione di persone in condizioni di fragilità ammontano a circa duecentomila euro con l’edizione del bando Borse Formazione e Lavoro.

Il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori, sottolinea che l’iniziativa ha l’obiettivo di ampliare le possibilità di partecipazione alla vita lavorativa per chi incontra maggiori ostacoli nell’accesso all’occupazione. Una parte rilevante delle risorse è destinata a soggetti del Terzo Settore che operano in provincia di Pistoia, come la Croce Verde di Pistoia, la Misericordia di Pescia e la cooperativa Un Fiore per Tutti.

Il bando sostiene anche cinque nuove assunzioni in imprese, sempre attraverso borse lavoro, che potranno inserire nei propri organici persone in situazione di fragilità. Inoltre, sono stati assegnati contributi per sei voucher formativi destinati a percorsi di qualificazione professionale. Gli esiti completi del bando sono pubblicati su fondazionecaript.it. Il sostegno della Fondazione Caript consentirà agli enti di rafforzare la propria organizzazione e migliorare i servizi resi alla cittadinanza, con un impatto sulla qualità della vita delle comunità locali.