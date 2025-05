Borse incerte al giro di boa

Le Borse europee hanno mostrato segnali contrastanti durante la mattinata, con la maggior parte delle piazze in territorio negativo poco prima della metà seduta. Milano registra un -0,2%, mentre Madrid è la peggiore con un -0,7%. Non sembra esserci un impatto positivo derivante dalle aperture sul tema dei dazi tra Cina e Stati Uniti, nonostante un incontro previsto per il fine settimana. Si registrano preoccupazioni crescenti per l’escalation delle tensioni tra India e Pakistan.

Gli investitori attendono con interesse la decisione della Fed, prevista per le 20 ora italiana; si prevede che la banca centrale manterrà i tassi di interesse invariati. L’attenzione è puntata, come sempre, sulle dichiarazioni di Jerome Powell durante la conferenza stampa successiva alla decisione.

In questo periodo si svolgono anche le pubblicazioni dei bilanci trimestrali; a Piazza Affari, Italgas ha registrato un utile netto balzato del 43%, arrivando a 168 milioni di euro. Gli spread europei sono in calo, con quello italiano che diminuisce di 5 punti base, portandosi a 107 punti rispetto al bund tedesco. Queste dinamiche evidenziano le tensioni in corso nei mercati e le aspettative degli investitori nei confronti delle decisioni economiche internazionali, riflettendo una fase di incertezza sulle prospettive economiche globali.