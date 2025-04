Borse in Salita: Segnali Contraddittori dalla Cina

Le Borse europee mostrano un’accelerazione a metà seduta, con Milano in aumento di oltre un punto percentuale e Madrid con le migliori performance. I mercati restano incerti riguardo alla reale possibilità di un’intesa tra Stati Uniti e Cina sui dazi. Secondo Bloomberg, Pechino potrebbe considerare un allentamento delle restrizioni su alcuni prodotti, tuttavia, il governo cinese ha ufficialmente dichiarato che non ci sono negoziati in corso. Inoltre, ha comunicato di prepararsi a uno “scenario estremo” nella guerra commerciale con gli Stati Uniti, sottolineando l’importanza di riflettere su risultati finali e scenari estremi, focalizzandosi sulla prevenzione e sul disinnesco dei rischi commerciali.

Nel frattempo, i future su Wall Street mostrano segnali contrastanti. Secondo il Financial Times, Apple sarebbe pronta a trasferire la produzione degli iPhone dalla Cina all’India. A Piazza Affari, tutte le banche mostrano buone performance e gli spread europei sono in calo, con quello italiano fissato a 110 punti.