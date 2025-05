Borse in Salita: Ftse Mib Sorpassa 40.000 Punti

Le borse europee mostrano un lieve recupero dopo la salita di ieri, influenzata dalla tregua nella guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina. L’indice Ftse Mib ha guadagnato ieri l’1,40% e, negli ultimi 30 giorni, ha registrato un incremento del 17%. Oggi segna un incremento più contenuto del 0,45%, mantenendosi poco sopra i 40mila punti, il livello più alto dal novembre 2007.

Moderati rialzi anche per altre borse europee, con lo Stoxx Europe 600 in crescita dello 0,12%, mentre negli Stati Uniti l’indice S&P 500 aumenta dello 0,6%, mentre il Dow Jones segna una flessione dello 0,37%, influenzato dalla perdita del 14% di UnitedHealth, che ha annunciato un cambio al vertice e ha sospeso il proprio outlook per il 2025 a causa di costi imprevisti legati a Medicare Advantage. Il Nasdaq, invece, si distingue con un incremento dell’1,1%, spinto da Nvidia (+4,3%).

Oggi è attesa con interesse la pubblicazione dei dati sull’inflazione statunitense di aprile. L’inflazione generale si attesta al +2,3%, leggermente al di sotto delle attese e del mese precedente, mentre l’inflazione core rimane stabile al 2,8%. Gli investitori stanno valutando l’accordo tra Cina e Stati Uniti, con notizie che indicano la ripresa degli ordini di aerei Boeing da parte delle aziende cinesi.

In Germania, l’Indice Zew sulle aspettative economiche per maggio è migliorato, passando da -14 a +25 punti. Tra i titoli del Ftse Mib, si evidenziano i rialzi di Banca Mps (+4,45%) e Iveco (+3,68%). Al contrario, Nexi e Campari registrano cali rispettivamente dell’1,88% e del 2,50%.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it