Borse in Calo: Effetti della Pausa Dazi

Le borse europee mostrano andamenti contrastanti dopo i risultati positivi di ieri legati a una tregua commerciale, rivendicata oggi dalla Cina. Milano, Londra, Parigi e Francoforte si attestano intorno alla parità, mentre Tokyo ha chiuso in rialzo in seguito all’annuncio della Banca del Giappone sui prossimi aumenti dei tassi di interesse.

A Piazza Affari, si concentra l’attenzione sul settore bancario e sui risultati trimestrali di A2A. Molte altre trimestrali sono in programma in Europa, tra cui quelle di Softbank, Metro Bank e Bayer. È atteso anche il report Zew sul sentiment economico in Germania.

In merito agli spread, si registrano stabilità con lieve aumento dei rendimenti; il decennale italiano si attesta al 3,67%.

