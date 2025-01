Borse in attesa di Trump: Londra e Francoforte raggiungono nuovi massimi

I mercati attendono con interesse l’intervento di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, previsto per il pomeriggio, poiché si sperano segnali riguardo ai dazi. Nel frattempo, i mercati azionari registrano una fase positiva, con Francoforte e Londra che raggiungono i massimi storici. Anche Milano, dopo tre giorni di ribassi, torna a mostrare segnali positivi, principalmente grazie al settore bancario e delle utilities. In particolare, A2A, Snam e Saipem evidenziano i maggiori rialzi, mentre Ferrari segna il calo più significativo.

Per quanto riguarda Wall Street, l’apertura è contrastata: il Dow Jones risulta positivo, mentre il Nasdaq, focalizzato sui titoli tecnologici, registra un calo. La prossima settimana segnerà il primo importante appuntamento dell’anno con le decisioni della Fed e della Bce; è probabile che la banca centrale statunitense mantenga invariati i tassi d’interesse, mentre per la Bce si prevede un ulteriore taglio di un quarto di punto. Il Bitcoin, infine, è in calo dopo aver raggiunto recenti record, scendendo sotto la soglia dei 102.000 dollari.