Borse europee toniche valutano le mosse delle banche centrali

La seduta borsistica di oggi si è rivelata particolarmente positiva per Piazza Affari, con un forte afflusso di acquisti che ha caratterizzato anche le borse europee. I mercati statunitensi hanno aperto in modo favorevole, sostenuti da un significativo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, il quale sostiene le speranze di un atterraggio morbido dell’economia americana. La Bank of England ha mantenuto il tasso d’interesse al 5%, mentre la Norges Bank ha confermato il suo tasso di riferimento al 4,50%, il livello massimo degli ultimi 16 anni. L’Euro si è leggermente apprezzato nei confronti del dollaro USA, raggiungendo 1,115, e l’oro ha visto un incremento dell’1,00%. Anche le quotazioni del petrolio Light Sweet Crude Oil sono aumentate, registrando un guadagno del 2,01%.

Il differenziale di rendimento (spread) ha mostrato un lieve miglioramento, scendendo a +132 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%. In Eurolandia, Francoforte ha guadagnato l’1,55%, Londra è aumentata dello 0,91% e Parigi ha visto un incremento del 2,29%. A Milano, il FTSE MIB ha chiuso con un guadagno dell’1,16%, mentre il FTSE Italia All-Share ha raggiunto 36.206 punti. Il controvalore degli scambi è stato di 3,01 miliardi di euro, con un aumento del 26,05% rispetto alla seduta precedente.

Tra i migliori performer a Milano, si segnalano Campari (+9,54%), Brunello Cucinelli (+4,53%), Prysmian (+3,96%) e Ferrari (+3,79%). I titoli che hanno registrato le maggiori perdite includono Inwit (-2,17%), Terna (-1,98%) e Hera (-1,96%). La performance di ERG si è rivelata negativa, chiudendo con un calo dell’1,95%.

Nel settore delle medie capitalizzazioni, MFE B è leader con un aumento del 15,24%, seguita da MFE A (+14,08%), Carel Industries (+5,03%) e Cementir (+4,39%). Ascopiave ha registrato la peggiore performance con un -1,39%. Infine, tra le variabili macroeconomiche, giovedì 19 settembre gli USA pubblicheranno i dati delle partite correnti, le richieste di sussidi disoccupazione e le vendite di case esistenti.