Borse Europee: Ripresa Finale, Nervosismo sui Mercati

Le Borse europee hanno recuperato nel finale, chiudendo una giornata caratterizzata da nervosismo e incertezze. Milano segna -0,26%, mentre Francoforte e Parigi mostrano leggere contrazioni; Londra, invece, si attesta appena sopra la parità.

A Piazza Affari, i settori della difesa e dell’energia petrolifera hanno messo a segno guadagni, sostenuti dalla decisione dell’Opec di aumentare i target di produzione meno del previsto, trainando così i prezzi al rialzo. Al contrario, il comparto automobilistico ha subito perdite a seguito dell’annuncio di Trump di voler raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio.

Negativa anche la situazione su Wall Street, influenzata dalle recenti dichiarazioni del presidente statunitense, in particolare quelle relative alla Cina, accusata di non rispettare gli accordi di congelamento dei dazi sottoscritti in Svizzera.

Questa tensione si riflette anche sui mercati valutari, con il dollaro che continua a perdere valore rispetto all’euro. Attualmente, la moneta unica europea è scambiata sopra la soglia di 1,1430 dollari.

Fonte: www.rainews.it