Borse europee poco mosse, occhi a Cina e indicazioni Fed

– Seduta poco mossa per Piazza Affari e le principali Borse europee, che recuperano rispetto a un’apertura più negativa. Sono pochi gli spunti nel Vecchio Continente, con gli investitori che guardano alle novità che arrivano dagli Stati Uniti con le minute dell’ultima riunione della Fed che hanno suggerito la possibilità di nuovi rialzi dei tassi e dalla Cina la People’s Bank of China intende ottimizzare le politiche immobiliari in modo tempestivo ed evitare una eccessiva volatilità dello yuan

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.898,4 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio Light Sweet Crude Oil, che mostra un guadagno dello 0,99%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,39%.

Tra i listini europei ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,22%, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 30.148 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap -0,39%; sulla stessa linea, in discesa il FTSE Italia Star -0,79%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben comprata Banco BPM, che segna un forte rialzo dell’1,53%. Performance positiva per Unicredit, che mostra un moderato rialzo dell’1,19%. Resistente Saipem, che segna un piccolo aumento dell’1,09%. Banca MPS avanza dello 0,87%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -2,00%. Calo deciso per Interpump, che segna un -1,53%. Deludente Amplifon, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca STMicroelectronics, che mostra un piccolo decremento dell’1,43%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Illimity Bank +2,29%, Piaggio +1,43%, Anima Holding +1,36% e Seco +1,32%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su MutuiOnline, che ottiene -3,72%. Sotto pressione Intercos, con un forte ribasso del 2,02%. Soffre Reply, che evidenzia una perdita del 2,00%. Preda dei venditori Sanlorenzo, con un decremento dell’1,96%.