Borse europee miste, Mps in rialzo a Piazza Affari

Le borse europee hanno aperto le contrattazioni in modo misto. Milano, Francoforte e Madrid sono in territorio positivo, con un incremento di circa lo 0,3%, mentre Londra e Parigi sono sotto la parità. A Piazza Affari l’attenzione è rivolta al rischio bancario dopo che il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha rifiutato l’offerta pubblica di scambio da oltre 13 miliardi di euro proposta da Monte dei Paschi di Siena. I titoli oggi stanno recuperando, con Mps in aumento del 2%, ma dalla comunicazione di venerdì, la banca senese ha perso il 9%, mentre Mediobanca è cresciuta del 3,5%.

Negli Stati Uniti, è attesa la riunione della Fed, la prima sotto la nuova amministrazione Trump, dove si prevede che la banca centrale manterrà i tassi d’interesse invariati. Ieri, Wall Street ha chiuso in rialzo, con il Dow Jones in crescita dello 0,31% e il Nasdaq del 2,03%, grazie a un forte rimbalzo dei titoli tecnologici dopo il calo dovuto al debutto del cinese DeepSeek, un’intelligenza artificiale a basso costo. Nvidia, che aveva guidato il calo con una perdita superiore al 17%, ha recuperato il 9%.

Molte borse asiatiche sono chiuse per il Capodanno cinese e rimarranno inattive per tutta la settimana. Tuttavia, la borsa giapponese è aperta, con Tokyo che ha registrato un guadagno dell’1%.