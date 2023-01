Borse europee iniziano il 2023 in positivo. Focus su dati macro

– Giornata positiva per i mercati europei, dove i volumi rimangono comunque limitati per la chiusura di numerosi listini in tutto il mondo sono chiusi i mercati di Stati Uniti, Gran Bretagna, Irlanda, Singapore, Giappone, Hong Kong e Australia. Le azioni europee sono comunque entrate nel 2023 con un cauto ottimismo, dopo un anno di negoziazione difficile per l’aumento dell’inflazione, gli aumenti aggressivi dei tassi di interesse e l’aumento delle tensioni geopolitiche.

La numero uno del FMI, Kristalina Georgieva, ha avvertito che il nuovo anno sarà “più duro dell’anno che ci lasciamo alle spalle“, perchè “le tre grandi economie – Stati Uniti, UE e Cina – stanno tutte rallentando contemporaneamente”.

Un certo sollievo viene oggi dai dati del settore manifatturiero della zona euro, secondo la lettura di dicembre gli indici di S&P Global, che fa pensare che il peggio sia passato. “Le prospettive sono migliorate grazie ai segnali di ripristino delle catene di approvvigionamento e a una marcata diminuzione delle pressioni inflazionistiche, nonché a un’attenuazione dei timori sulla crisi energetica dell’area, anche per gli aiuti governativi”, si legge nel report.

Sul fronte della politica monetaria, Joachim Nagel presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della BCE ha detto che il lavoro di Francoforte “non è ancora finito” e che la Banca centrale europea deve “intraprendere ulteriori azioni”.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,069. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.823,8 dollari l’oncia. Deciso rialzo del petrolio Light Sweet Crude Oil +2,6%, che raggiunge 80,58 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i +212 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,55%.

Tra i listini europei ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,03% e acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento dell’1,61%.

Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,60%; sulla stessa linea, balzo del FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.115 punti.

Positivo il FTSE Italia Mid Cap +1,03%; sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star +0,4%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica Saipem che evidenzia un bel vantaggio del 3,24%.

In luce Stellantis, con un ampio progresso del 2,91%.

Andamento positivo per Hera, che avanza di un discreto +2,9%.

Ben comprata Banco BPM, che segna un forte rialzo del 2,79%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -2,66%.

Deludente DiaSorin, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Juventus +3,73%, Illimity Bank +2,97%, IREN +2,86% e De’ Longhi +2,76%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Brunello Cucinelli, che continua la seduta con -2,10%.

Fiacca Tinexta, che mostra un piccolo decremento dell’1,23%.

Discesa modesta per Cembre, che cede un piccolo -0,98%.

Pensosa Alerion Clean Power, con un calo frazionale dello 0,78%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:

Lunedì 02/01/2023

10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero atteso 47,8 punti; preced. 47,8 punti

Martedì 03/01/2023

02:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin preced. 49,4 punti

09:55 Germania: Tasso disoccupazione atteso 5,6%; preced. 5,6%

14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale atteso 9%; preced. 10%

14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile atteso -0,4%; preced. -0,5%.