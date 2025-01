Borse europee in tensione, calano petrolio e gas

Un’altra seduta contrastata per le Borse europee, che continuano a cercare una tendenza dopo l’inizio ufficiale della presidenza Trump. Milano chiude ancora in rosso con un calo dello 0,57%, così come Londra; in controtendenza Parigi e soprattutto Francoforte, che guadagna l’1,01% e vede il Dax toccare un nuovo record storico. A Piazza Affari, bene Prysmian, leader mondiale nel settore dei cavi, in aumento di oltre il 3% grazie all’annuncio del programma Stargate negli Stati Uniti per infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale. Al contrario, il comparto bancario e le utilities subiscono perdite, con entrambi gli indici settoriali in calo di oltre l’1%.

Negativa la situazione in Europa è compensata dai risultati di Wall Street, che, sebbene con andamenti diversi, si mostra positiva. Il Dow Jones mostra cautela, salendo di pochi decimi di punto, mentre il Nasdaq guadagna quasi l’1,5%, sostenuto da trimestrali positive. Tra queste, quella di Netflix, che chiude il 2024 con 19 milioni di nuovi abbonati e un utile per azione superiore a 2 dollari, oltre le attese, portando il titolo a un incremento di oltre il 10%.

Per quanto riguarda le materie prime, si registrano difficoltà per il prezzo del petrolio, con il Brent che si assesta appena sopra i 79 dollari al barile, e il gas, il cui prezzo cala di oltre il 2,5%, fissandosi a 48,78 euro al megawattora.