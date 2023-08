Borse europee in rosso scontano pessimi dati cinesi

– Giornata debole per le Borse europee, che aprono gli scambi in rosso, in scia alla performance negativa delle borse cinesi, che scontano una serie di dati macro cinesi deludenti.

Scarso supporto arriva dalla banca centrale cinese, intervenuta con un taglio dei tassi di 15 punti base al 2,5%, una mossa pressoché scontata dal mercato, anche per la crisi del mercato immobiliare che ha mietuto una nuova vittima, la società immobiliare Country Garden.

La Borsa di Francoforte al momento registra un calo limitato dello 0,51%, mentre la piazza di Parigi scambia in ribasso dello 0,47%. Peggio fa la Borsa di Londra che perde lo 0,82%. Chiusa Milano per la festività del Ferragosto.

Seduta in frazionale rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che registra, per ora, un piccolo incremento dello 0,10%. L’Oro continua la seduta in leggero calo, riportando una variazione pari a -0,23% a 1.903,8. Seduta sottotono per il petrolio Light Sweet Crude Oil, che lima lo 0,12%.