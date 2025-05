Borse Europee in Ripresa: Milano e Londra Spiccano

Le Borse europee mostrano un recupero dopo un avvio incerto, seguendo l’andamento positivo di ieri. Milano guadagna lo 0,34%, Parigi è leggermente sopra la parità, Francoforte segna un aumento dello 0,7%, con Londra in testa con uno 0,83%, grazie al rinvio dei dazi americani sui prodotti europei.

In Piazza Affari, i titoli più performanti appartengono ai settori a rischio di tariffe, con Prysmian, produttore di cavi high tech per l’energia, che cresce di oltre il 4,5% dopo un giudizio favorevole di una banca d’affari.

Si prevede un avvio positivo anche per Wall Street, chiusa ieri per il Memorial Day, in particolare per il Nasdaq. L’attenzione è rivolta a Nvidia, in attesa della presentazione dei risultati trimestrali, e a Tesla, la quale ha registrato un significativo calo delle immatricolazioni in Europa ad aprile (-52,6% rispetto allo scorso anno), con la quota di mercato scesa sotto l’1%.

Fonte: www.rainews.it