Borse europee in ribasso, Tesla in crescita tra le incertezze su Musk

Tutti gli occhi sono puntati sul discorso di Trump previsto per le 22 italiane, mentre i mercati, dopo un rimbalzo ieri, tornano a calare. A Milano, l’indice segna un -0,45%, mentre Francoforte è la peggiore con un calo dello 0,7%. Gli investitori e analisti sono in attesa di capire la portata e l’estensione delle nuove tariffe. A Piazza Affari, il settore bancario subisce una flessione, con Bpm al centro di una situazione delicata. La Consob ha dato il via libera all’operazione di Unicredit, mentre la Bce ha autorizzato Crédit Agricole a crescere oltre il 10%. Negli Stati Uniti, Wall Street, dopo un’apertura difficile, recupera terreno e sia il Nasdaq che il Dow sono leggermente sopra la parità. Tra le aziende tecnologiche, Tesla riesce a mantenere la sua posizione nonostante un calo delle vendite nel primo trimestre dell’11%, con notizie da Politico che suggeriscono che Musk potrebbe lasciare presto il suo ruolo nell’amministrazione statunitense. Nel mercato delle materie prime, l’oro continua a mantenersi vicino ai massimi, con un prezzo di circa 3130 dollari. Infine, l’euro registra un leggero rialzo, attestandosi a 1,085.