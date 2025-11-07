Borse europee in ribasso, impatti delle banche centrali

Settimana negativa per le borse europee, con le banche centrali al centro dell’attenzione. La Bank of England ha deciso di mantenere il tasso di interesse al 4%, come previsto. Nel frattempo, la stagione delle trimestrali è in pieno svolgimento e negli Stati Uniti lo shutdown governativo in corso inizia a pesare sull’economia. La sospensione delle attività federali ha impedito la pubblicazione del report sul mercato del lavoro, ma i dati ADP mostrano un lieve aumento delle assunzioni nel settore privato, mentre il rapporto Challenger segnala oltre 153.000 licenziamenti, un record per il periodo dovuto in parte all’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la BoE, il Comitato di Politica Monetaria ha votato a maggioranza per mantenere il tasso al 4%, con solo cinque membri favorevoli a questa decisione. Nonostante i progressi nella disinflazione, sono necessari ulteriori dati. Le previsioni indicano che l’inflazione potrebbe scendere al 2% in futuro. Il ministro delle finanze sta valutando misure drastiche per contenere la spesa pubblica e ridurre il debito.

La Fed ha adottato un approccio cauto, riconoscendo il rallentamento del mercato del lavoro ma senza allarmismi. Le opinioni interne sono divise riguardo a un possibile taglio a dicembre. In assenza di dati precisi, la Fed potrebbe essere più cauta nei suoi prossimi passi.

In Eurozona, l’indice PMI manifatturiero ha mostrato un recupero, segnando 50 punti e indicando un’espansione. Tuttavia, la Francia ha mostrato segni di rallentamento che hanno impattato sulla domanda di beni industriali.

L’Opec+ ha annunciato nuovi aumenti produttivi per riassorbire i tagli precedenti, e secondo Morgan Stanley l’oro potrebbe raggiungere 4.500 dollari entro il 2026. Le borse europee hanno registrato ribassi, con Parigi a -2,5%, e Piazza Affari ha visto la peggiore performance con Nexi in calo del 13%. Moncler, invece, è stata la migliore, guadagnando il 5,8%.