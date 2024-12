Borse europee in ribasso, calo per il petrolio

Lo spettro di uno shutdown del governo federale americano incide negativamente sui mercati, già influenzati dalle recenti dichiarazioni della Federal Reserve. Mercoledì, la Fed ha segnalato un rallentamento nei tagli dei tassi di interesse previsto per il 2025, provocando un’apertura in calo per i mercati europei: Milano registra un decremento dell’0,88%, Parigi dell’0,86% e Francoforte dell’0,90%. Anche i mercati asiatici mostrano andamenti contrastanti. Tokyo, Seul e Mumbai sono in lieve calo, continuando a risentire dell’effetto delle politiche monetarie della Fed e delle incertezze economiche. Dall’altro lato, Shanghai e Hong Kong mostrano segni di recupero, grazie alla decisione della Banca centrale cinese di mantenere i tassi d’interesse fermi, ancora assai contenuti, mentre gli investitori attendono nuove misure di stimolo dal governo di Pechino.

Nel frattempo, il mercato delle materie prime si distingue per il lento calo del prezzo del petrolio, nonostante le persistenti tensioni in Medio Oriente. Il brent ha subito una flessione di oltre il 2,5% rispetto a venerdì scorso, scendendo sotto la soglia dei 72 dollari e 50, avvicinandosi ai minimi osservati negli ultimi tre mesi. Le incertezze politiche e il rallentamento dell’economia globale continuano a influenzare il sentiment degli investitori.

La situazione generale dei mercati evidenzia un clima di attesa e prudenza, con operatori che monitorano attentamente sia gli sviluppi politici negli Stati Uniti che le misure economiche in Cina. La Fed ha instaurato un dibattito attivo riguardo al proprio futuro approccio monetario, contribuendo a mantenere i mercati in uno stato di vulnerabilità, mentre le economie asiatiche tentano di adattarsi alla pressione esterna e a stimolare una ripresa.

In conclusione, l’andamento negativo dei mercati europei e asiatici, insieme al calo del prezzo del petrolio, riflette una fase di incertezza economica alimentata dalle decisioni monetarie e dalle tensioni geopolitiche, suggerendo la necessità di monitorare continuamente gli sviluppi futuri per valutare potenziali ripercussioni nei mercati finanziari globali.