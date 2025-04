Borse europee in rialzo: Milano trainata dal settore bancario

Le Borse europee continuano a mostrare un andamento positivo, con un’ora e mezza alla chiusura della seduta, in un contesto di tensioni commerciali che sembrano attenuarsi. Milano segna un incremento di oltre il 2,5%, seguita da Francoforte, anch’essa oltre il 2%, e Parigi poco sotto. I titoli bancari si comportano particolarmente bene, con i principali istituti in aumento tra il 3% e il 4,7%. Mediobanca e Montepaschi risultano tra i migliori titoli, sostenuti dalla notizia che il governo non utilizzerà i poteri di golden power nella public offering di scambio della banca toscana su quella milanese. Anche Wall Street apre in modo positivo, con il Dow Jones in aumento dello 0,8% e il Nasdaq del 1,3%. La tensione attorno ai treasuries, i titoli di Stato americani, sembra diminuire: i rendimenti del decennale scendono al 4,41%, dopo aver superato il 4,8% alla fine della scorsa settimana; quelli del trentennale si allontanano ulteriormente dalla soglia del 5%, raggiunta nei giorni scorsi. Infine, il cambio euro-dollaro si mantiene stabile a 1,1329.