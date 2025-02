Borse europee in rialzo: i dazi non fanno paura

Le borse europee chiudono in territorio positivo nonostante l’annuncio di dazi al 25% su acciaio e alluminio da parte di Trump. Milano termina a +0,50%, Londra a +0,77%, Parigi a +0,42% e Francoforte a +0,57%. Gli investitori attendono l’inflazione americana, un dato cruciale per la politica della Federal Reserve. A mercati chiusi, la presidente della BCE, Lagarde, ha dichiarato durante un intervento al Parlamento Europeo a Strasburgo che l’istituzione è determinata a stabilizzare l’inflazione attorno al 2% a medio termine, seguendo un approccio basato sui dati. Ha inoltre avvertito che una maggiore frizione nel commercio globale potrebbe aumentare l’incertezza delle prospettive di inflazione nell’area dell’euro. A Piazza Affari, il titolo che ha registrato la migliore performance è stato Tenaris (+4,85%), mentre i titoli bancari e finanziari come Popolare di Sondrio (-4%), Bpm (-1,88%) e Nexi (-1,76%) hanno sofferto. Wall Street mostra segni di positività, sostenuta dai titoli delle corporation legate all’acciaio, che sono in forte rialzo. Sul mercato di Amsterdam, il gas naturale ha raggiunto i massimi degli ultimi due anni, chiudendo a 57,77 euro per megawatt/ora. Anche il petrolio mostra un recupero, favorito dall’annuncio dei dazi. Infine, il prezzo dell’oro continua a salire, assestandosi a 2.906,7 dollari all’oncia.